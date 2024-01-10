الحوثيون يعلنون تفاصيل أكبر هجوم في البحر الأحمر: مستمرون حتى وقف العدوان

شفق نيوز/ كشف الحوثيون، يوم الأربعاء، عن تفاصيل هجوم نفذوه بواسطة عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخِ البالستيةِ والبحريةِ، ضد سفينةً أمريكيةً، في البحر الأحمر.

وجاء في بيان للحوثيين، أن "العمليةَ جاءتْ كردٍ أوليٍّ على الاعتداءِ الغادرِ الذي تعرضتْ لهُ قوات يمنية بحريةُ من قِبلِ القواتِ الأمريكيِّة يومَ الأحدِ الماضي"، مؤكداً أنهم لنْ يترددوا في التعاملِ المناسبِ مع كافةِ التهديداتِ المعاديةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن البلدِ والشعبِ والأمة.

وأضاف البيان: "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ حتى وَقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عن إخوانِنا الصامدينَ في قطاعِ غزة، وأنها ستسمح باستمرارِ حركةِ المِلاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ إلى كافةِ الوجهاتِ عدا موانئَ فلسطينَ المحتلة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، أن القوات الأميركية والبريطانية تصدت لأكبر هجوم شنّه الحوثيون لغاية الآن على مسارات شحن دولية في البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم" في بيان أوردته وكالة "فرانس برس"، أن قواتها أسقطت 18 طائرة مسيّرة مفخّخة وصاروخين مجنّحين وصاروخاً بالستياً، أطلقها الحوثيون مساء أمس الثلاثاء، في هجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وأضافت أن "الحوثيين المدعومين من إيران شنّوا هجوماً معقّداً بطائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتّجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادّة للسفن، وصاروخ بالستي مضادّ للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".

وأوضحت أنّ التصدّي لهذا الهجوم الحوثي الجديد تولّته مقاتلات F18 أقلعت من على متن حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور وثلاث مدمرات أميركية ومدمرة واحدة بريطانية.