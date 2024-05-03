الحوثيون يعلنون تصعيداً شاملاً يستهدف حركة الملاحة في البحر الأبيض المتوسط

شفق نيوز/ أعلنت جماعة انصار الله (الحوثيون)، يوم الجمعة، تصعيداً شاملاً يستهدف حركة الملاحة في البحر الأبيض المتوسط، اضافة الى البحرين الاحمر والعربي والمحيط الهندي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في كلمة متلفزة خلال تظاهرة مليونية لانصار الجماعة في صنعاء، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "القوات المسلحة اليمنية تتابع تطوراتِ المعركةِ في قطاعِ غزةَ منِ استمرارٍ للعدوانِ الإسرائيليِّ والأمريكيِّ والتحضيرِ لتنفيذِ عمليةٍ عسكريةٍ عدوانيةٍ تستهدف مِنطقةِ رفح، وكذلك نتابعُ العرضَ المطروحَ على المقاومةِ والذي يريدُ فيه العدوُّ انتزاعَ ورقةِ الأسرى دونَ وقفٍ دائم لإطلاقِ النار، وعليه تعلنُ بَدءَ تنفيذِ المرحلةِ الرابعةِ منَ التصعيدِ".

ويشمل التصعيد بحسب متحدث الجماعة، "استهداف كافةِ السُّفُنِ المخترِقةِ لقرارِ حظرِ الملاحةِ الاسرائيليةِ والمتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ في أيِّ منطقةٍ تطالُها أيدي الجماعة".

وقال سريع، "في حالِ اتجهَ العدوُّ الإسرائيليُّ إلى شنِّ عمليةٍ عسكريةٍ عدوانيةٍ على رفح، فإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستقومُ بفرضِ عقوباتٍ شاملةٍ على جميعِ سُفُنِ الشركاتِ التي لها علاقةٌ بالإمدادِ والدخولِ للموانئِ الفلسطينيةِ المحتلةِ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ وستمنعُ جميعَ سُفُنِ هذه الشركاتِ من المرورِ في منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ وبغضِّ النظرِ عنْ وجهتِها".