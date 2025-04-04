الحوثيون يعلنون الاشتباك مع حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، يوم الجمعة، عن الاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وقطع بحرية أخرى في البحر الأحمر.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، التابعة للجماعة "الحوثيين"، يحيى سريع، إن "تم استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان"، مشيرا إلى أن "العملية في البحر الأحمر تمت بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة واستمرت لعدة ساعات في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة".

وأكد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية أفشلت هجومين جويين كان العدو يحضر لتنفيذهما ضد بلدنا"، مستدركا بالقول "نتصدى للعدوان الأمريكي على بلدنا ونستعد لمواجهة أي تطورات محتملة خلال الفترة المقبلة".

وختم بالقول إن "المعتدي سيعلم أن اليمن العظيم لا يمكن أن ينكسر أو يستسلم ولن يترك واجباته تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت النتائج".

وكانت وسائل إعلام يمنية، قالت فجر يوم الجمعة، إن قصفا أمريكيا استهدف منطقة العصايد بمديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمال اليمن.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في صنعاء الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن إلى 257 قتيلا وجريحا من المدنيين، منذ منتصف مارس الماضي.