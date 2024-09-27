الحوثيون يعلنون استهداف 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلن القوات المسلحة اليمنية "الحوثيون"، يوم الجمعة، عن استهداف ثلاث مدمرات عسكرية أمريكية في البحر الأحمر بأكثر من 20 صاروخاً.

وقال الحوثيون في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسناداً لإخواننا المجاهدين في غزة ولبنان ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحةُ اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث مدمرات حربية أمريكية معادية في البحر الأحمر وذلك أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي".

وبينوا "نفذت العملية بـ23 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة، وكانت العملية مشتركة بين القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وأسفرت عن إصابات مباشرة للمدمرات الثلاث".

وأشاروا إلى أن "هذه العملية البحرية الأوسع للقوات المسلحة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لطوفان الأقصى ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وتابعوا "جاءت هذه العملية متزامنة مع عملية استهداف عمق الكيان الصهيوني في يافا وعسقلان المحتلتين اللتين تم استهدافهما بصاروخ فرط صوتي نوع فلسطين2 وطائرة يافا المسيرة".