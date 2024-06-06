الحوثيون يعلنون استهداف 3 سفن بميناء حيفا بعمليتين مشتركتين مع "المقاومة العراقية"

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، يوم الخميس، استهداف 3 سفن بميناء حيفا بعمليتين عسكريتين مشتركتين مع "المقاومة الاسلامية العراقية".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن عمليات مشتركة بين "الحوثيين والمقاومة العراقية".

وذكر بيان للحوثيين، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ نفذت عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ، الأولى استهدفت سفينتينِ كانتا تحملانِ معداتٍ عسكريةً فى ميناءِ حيفا، والثانيةُ استهدفتْ سفينةً انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى ميناءِ حيفا في فلسطينَ المحتلة"، موضحاً أن "العمليتين نُفذتا بعددٍ من المسيراتِ وكانتِ الإصابةُ دقيقة".

وأشار البيان إلى أن "عملية ميناءِ حيفا المشتركةَ تأتي رداً على مجازرِ العدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ رفح، وإن على العدوِّ الإسرائيليِّ توقُّعَ المزيدِ من العملياتِ النوعيةِ المشتركةِ خلالَ الفترةِ المقبلةِ وحتى يتوقفَ عدوانُه ويَرفعَ حصارَه عن قطاعِ غزة".