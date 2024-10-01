الحوثيون يعلنون استهداف 3 سفن بصواريخ باليستية وطائرات وزوارق مسيّرة

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، يوم الثلاثاء، استهداف 3 سفن بصواريخ باليستية وطائرات وزوارق مسيّرة.

وذكرت الجماعة في بيان، "نفذت القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ ثلاثَ عملياتٍ عسكريةٍ الأولى استهدفتْ سفينةَ ( CORDELIA MOON ) النفطيةَ البريطانيةَ في البحرِ الأحمرِ، وتم استهدافُها بثمانيةِ صواريخَ باليستيةٍ ومجنحةٍ وطائرةٍ مسيرةٍ وزورقٍ مسيرٍ، وقد أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً بالغة".

وأضافت، "العمليةُ الثانيةُ استهدفتْ سفينةَ (MARATHOPOLIS) في المحيطِ الهنديِّ بصاروخٍ مجنح".

وتابعت الجماعة، "العمليةُ الثالثة استهدفت السفينةَ مجددا لانتهاكِها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلك أثناءَ إبحارِها في منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ في البحرِ العربيِّ إلى الشمالِ الشرقيِّ من أرخبيلِ سقطرى اليمنيِّ، وتم استهدافُها بطائرةٍ مسيرةٍ وأدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشر".