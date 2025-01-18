الحوثيون يعلنون استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ "ذو الفقار"

شفق نيوز/ أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يوم السبت، استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في يافا، بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان، إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية، استهدفت ما يسمى بـ(وزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي) في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع (ذو الفقار)".

وأضاف سريع: "قد وصل الصاروخ إلى هدفه بدقة عالية بفضل الله وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد ظهر اليوم، في تقرير أولي، بدوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق في وسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن.

وأضاف لاحقا أنه "بعد أن دوت صفارات الإنذار قبل قليل في عدد من المناطق في إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن، وأنه تم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".

وأمس الجمعة، أعلنت حركة "أنصار الله" مهاجمة أهداف إسرائيلية في إيلات ويافا وعسقلان بالصواريخ والمسيّرات، بالإضافة إلى استهداف حاملة طائرات أمريكية شمالي البحرِ الأحمرِ.

هذا وحددت أطراف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين موعد بدء سريان الاتفاق يوم غد الأحد، بعد توقعات بتأجيله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 من صباح يوم الأحد 19 كانون الثاني/يناير بالتوقيت المحلي في غزة".