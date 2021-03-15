"الحوثيون" يعلنون استهداف مطار وقاعدة جوية في السعودية

شفق نيوز/ أعلنت حركة "أنصار الله" (الحوثية) في اليمن، استهداف مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية السعودية بثلاث طائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم الحركة يحيى سريع على "تويتر"، "هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا".

https://twitter.com/army21ye/status/1371348718558011397

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي "الحوثي" المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.