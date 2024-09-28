الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون اثناء وصول نتنياهو

شفق نيوز/ أعلنت جماعة انصار الله في اليمن (الحوثيون)، يوم السبت، استهداف مطار "بن غوريون" الاسرائيلي اثناء عودة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من واشنطن.

وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، "أطلقت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لمطار يافا المسمى إسرائيلياً "بن غوريون" وذلك أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو".

واشار الى أن "العلمية نفذت بصاروخ باليستي نوع فلسطين2"، مؤكداً أن "القوات المسلحة اليمنية ومعها كل شرفاء وأحرار الأمة مستمرة في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي ولن تتردد في رفع مستوى التصعيد استجابةً لمتطلبات المرحلة ومشاركةً في الدفاع عن غزة وعن لبنان، وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة وكذلك على لبنان".