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الحوثيون يعلنون استهداف مطارين سعوديين بطائرات مسيرة والتحالف يؤكد إحباطه

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-15T13:39:22+0000
الحوثيون يعلنون استهداف مطارين سعوديين بطائرات مسيرة والتحالف يؤكد إحباطه

شفق نيوز/ أعلن الحوثيون، يوم الاثنين، عن استهداف مطاري جدة وأبها السعوديين الدوليين بطائرات مسيرة، وهو الاستهداف الخامس من نوعه، خلال الخمسة أيام الأخيرة، في وقت أكد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية إحباط الهجوم.

وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "سلاح الجو المسير نفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الاثنين بطائرتي صماد 3 وقاصف 2k  وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين".

وأوضح أن " هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني"، بحسب تعبيره.

من جانبه؛ قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

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