الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أمريكية وسفينتين

شفق نيوز/ أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مساء اليوم الأحد استهداف مدمرة أمريكية وسفينتين بالصواريخ والطائرات المسيرة في البحر الأحمر وبحر العرب.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان متلفز إن "القوة الصاروخية والقوات البحرية في قواتنا المسلحة نفذت عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت سفينة (CAPTAIN PARIS) بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وأشار سريع إلى أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية ثالثة استهدفت سفينة (Happy Condor) في بحر العرب بعدد من الطائرات المسيرة.

ويشن الحوثيون منذ نوفمبر من العام الماضي عمليات عسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ضد سفن تقول جماعة الحوثي إنها إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وردا على هجمات الحوثيين البحرية، تشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عملية عسكرية منذ 12 يناير الماضي تشمل غارات جوية وضربات صاروخية ضد أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها باليمن.

وعلى خلفية العملية العسكرية لواشنطن ولندن، توعدت جماعة الحوثي بالرد ووسعت دائرة الاستهداف لتشمل السفن التجارية والعسكرية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن.