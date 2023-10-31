الحوثيون يعلنون استهداف "عمق إسرائيل" بصورايخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة

شفق نيوز/ أعلن حركة انصار الله "الحوثيون"، يوم الثلاثاء، استهداف العمق الاسرائيلي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، "قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".

وأضاف، أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين".

واشار الى ان "موقف شعبنا اليمني تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي، وأن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في الدفاع عن النفس ونيل حقوقه المشروعة كاملة".

وأكد سريع، ان "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي".

وختم بالقول، "ما يزعزع المنطقة ويوسع من دائرة الصراع هو استمرار كيان العدو الصهيوني في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق أهالي قطاع غزة وكل فلسطين المحتلة".