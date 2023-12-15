الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين متجهتين إلى اسرائيل

شفق نيوز/ تبنى المتحدث باسم حركة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، استهداف سفينتين كانتا متجهتين إلى إسرائيل.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان: "نفذنا -بعون الله تعالى- عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "العملية استهدفت السفينتان: (MSC Alanya وMSC PALATIUM III)"، لافتا إلى "استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان بصاروخين بحريين مناسبين".

وبين أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية"، مطمئنا "كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وعليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً".

وأكد أن قواته "لن نتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة، مستمرون في منع كافة السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه أهلنا في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وهاجم الحوثيون سابق سفنا في مسارات الشحن بالبحر الأحمر، وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، ما يسلط الضوء على المخاوف من اتساع رقعة الصراع.

وصرحت حركة أنصار الله الحوثية أن الهجمات على السفن هي نصرة للفلسطينيين وأنها ستواصل هجماتها إلى حين وقف إسرائيل لحملتها العسكرية.