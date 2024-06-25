الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب

شفق نيوز/ أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، مساء الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية "نوعية" استهدفت سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيليةَ في بحر العرب، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وذكر بيان للحوثيين، إن قواته استهدفت سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "الإصابة كانت دقيقة ومباشرة".

وأعلنت أن "تنفيذ هذه العملية النوعية كان بصاروخ باليستي جديد، دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية".

وأضاف الحوثيون: "يتميز الصاروخ بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة، كما أثبتت هذه العملية ذلك".