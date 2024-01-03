الحوثيون يعلنون استهداف سفينة "إسرائيلية" بعد رسائل "نارية" والشركة المالكة تنفي

شفق نيوز/ أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، استهداف سفينة متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وفيما بينت أن طاقم السفينة رفض الاستجابة لنداءات "تحذيرية نارية" اطلقتها قواتها البحرية، نفت شركة شحن فرنسية تملك السفينة وجود أي استهداف لها لدى عبورها قبالة السواحل اليمنية.

وذكر بيان عسكري حوثي أن استهداف السفينة "سي. إم. إيه. سي. جي. إم تيج" جاء بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات أطلقتها قوات بحرية حوثية بما في ذلك رسائل "تحذيرية نارية".

وأضاف البيان أن جماعة الحوثي "تؤكد استمرارها في منع السفنِ الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا في قطاع غزة من غذاء ودواء"، حسب البيان.

من جهتها قالت شركة الشحن الفرنسية "سي. إم. إيه. سي. جي. إم"، اليوم الأربعاء، إن سفينة الحاويات التابعة لها "لم تتعرض لأي ضرر" خلال عبورها قبالة السواحل اليمنية، نافية أنباء "استهداف" السفينة من جانب الحوثيين.

وقال المتحدث باسم عملاقة الشحن الفرنسية إن السفينة كانت متجهة إلى مصر، بعكس ما قاله المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، والذي ذكر أن السفينة كانت متجهة إلى إسرائيل.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد قالت في وقت سابق اليوم إن الحوثيين أطلقوا مساء أمس صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي التي تقول إنها تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

في سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر غير مقبولة ولا بد أن تتوقف، مضيفاً أن برلين على اتصال مع الاتحاد الأوروبي بشأن مهمة بحرية محتملة للتكتل في المنطقة.

وقال المتحدث في مؤتمر صحافي في برلين "هذه الهجمات غير مقبولة على الإطلاق ولا بد أن تتوقف".

وأضاف رداً على سؤال حول رد برلين "ندرس جميع الخيارات الممكنة بموجب القانون الدولي والدستوري".