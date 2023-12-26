الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية وقصف إسرائيل بالطائرات المسيرة

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، يوم الثلاثاء، استهداف سفينة تجارية وقصف مدينة "إيلات" الإسرائيلية بالطائرات المسيرة.

وقال الناطق العسكري للحوثيين في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية استهداف لسفينةٍ تجاريةٍ " إم إس سي يونايتد MSC UNITED " وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة"، موضحاً ان "عملية استهدافِ السفينة جاءت بعد رفض طاقمها وللمرة الثالثة نداءات القوات البحرية، وكذلك الرسائل التحذيريةَ النارية المتكررة".

وأضاف، "كما نفذ سلاح الجو المسير بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية بعدد من الطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ عسكريةٍ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ ومناطقَ أخرى في فلسطينَ المحتلة".