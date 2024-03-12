الحوثيون يعلنون استهداف سفينة امريكية ويتوعدون بتصعيد عملياتهم خلال رمضان

شفق نيوز/ أعلنت جماعة انصار الله (الحوثيون)، يوم الثلاثاء، استهداف سفينة امريكية في البحر الاحمر، متوعدة في ذات الوقت بتصعيد عملياتها العسكرية خلال شهر رمضان.

وقالت الجماعة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ (Pinocchio) الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً".

وأضافت أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكدُ استمرارَها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

وأكدت الجماعة أن "القوات المسلحة اليمنية تعلن أنَّ عملياتِها العسكريةَ سوفَ تتصاعدُ خلالَ شهرِ رمضانَ شهرِ الجهادِ نصرةً ودعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولإخوانِنا المجاهدينَ في قطاعِ غزة"، بحسب البيان.