الحوثيون يعلنون استهداف سفن حربية امريكية وإسرائيلية بطائرات مسيرة وصواريخ

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله، يوم الثلاثاء، استهداف سفن حربية أمريكية وإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن بالطائرات المسيّرة.

وذكر بيان للجماعة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "سلاح الجوِّ المسير بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على عددٍ من السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي".

واشار البيان الى "تنفيذ عملية استهدافٍ لمواقعَ حساسةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ آخرَ من الطائراتِ المسيرة".

كما لفت الى "تنفيذ عملية استهدافٍ لسفينةٍ إسرائيليةٍ "MSC SILVER" في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة".