الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن إسرائيلية ويونانية في 3 بحار

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، يوم الجمعة، استهداف ثلاث سفن إسرائيلية ويونانية في البحرين الاحمر والعربي وكذلك البحر المتوسط الابيض.

وجاء في بيان للمتحدث العسكري باسم الجماعة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت ثلاثَ عملياتٍ نوعيةٍ على ثلاثِ سُفُن، الأولى استهدفتْ سفينةَ ( MSC ALEXANDRA ) الإسرائيليةَ في البحرِ العربيِّ بعددٍ من الصواريخِ الباليستية".

وأضاف، "العمليةُ الثانيةُ وفي إطارِ المرحلةِ الرابعةٍ من التصعيدِ نفذتها القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ في عمليةٍ مشتركةٍ استهدفتْ سفينةَ ( YANNIS ) التابعةَ لشركةِ Eastern Mediterranean Maritime اليونانيةِ أثناءَ مرورِها من البحرِ الأحمرِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً"، مبيناً أن "عمليةَ الاستهدافِ جاءتْ بعدَ قيامِ ثلاثِ سُفُنٍ تابعةٍ لذاتِ الشركةِ بالوصولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلك في تاريخِ الرابعِ من مايو وكذلك الخامسِ من مايو الجاري".

وتابع "أما العمليةُ الثالثةُ فقدْ قامتِ القوةُ الصاروخيةُ باستهدافِ سفينةِ ( ESSEX ) الإسرائيليةِ بعددٍ من الصواريخِ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ أثناءَ قيامِها بانتهاكِ قرارِ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة".