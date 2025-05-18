الحوثيون يعلنون استهداف "بن غوريون" بصاروخين باليستيين

شفق نيوز/ اعلنت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الاحد، استهداف مطار "بن غوريون" في تل ابيب بصاروخين باليستيين، وذلك بعد ساعات من قصفه بطائرة مسيرة.

وذكر بيان للجماعة، أن "القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ (اللُّدِ) المسمى إسرائيلياً مطارُ (بن غوريون) في منطقةِ يافا المحتلةِ، وذلك بصاروخينِ باليستيٍّينِ أحدُهما فرطَ صوتيٍّ نوع فلسطين2، والآخرُ "ذو الفقار".

واضاف البيان أنه "في وقتٍ سابقٍ من صباحِ يومِ أمس، نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطارَ اللدِّ وذلكَ بطائرةٍ مسيرةٍ نوعِ يافا".

ويوم الجمعة الماضي، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باستهداف قادة الحوثيين، وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي.

وقال كاتس، في منشور على منصة "إكس": "كما فعلنا مع محمد الضيف ويحيى السنوار في غزة، ومع حسن نصر الله في بيروت، ومع إسماعيل هنية في طهران، سنطارد ونغتال عبد الملك الحوثي في اليمن".

ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي هاجم الآن وألحق أضرارا جسيمة بالموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة تنظيم الحوثيين الإرهابي، كما أن مطار صنعاء لا يزال مدمرا".