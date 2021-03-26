"الحوثيون" يعلنون استهداف العمق السعودي بصواريخ بالستية و18 طائرة مسيرة

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" يحيى سريع عن عملية استخدمت فيها 18 طائرة مسيرة وصواريخ بالستية استهدفت شركة أرامكو في راس التنورة وينبع ورابغ وجيزان وقاعدة عسكرية بالدمام.

وقال سريع في بيان "بثماني عشرةَ طائرةً مسيرةً وثمانيةَ صواريخَ باليستية، استهدافُ مقراتِ شركةِ ارامكو في رأسِ التنورة، ورابغَ، وينبعَ، وجيزانَ وقاعدةِ الملكِ عبدالعزيز بالدمام باثنتي عشْرةَ طائرةً مسيرةً نوع صماد3 وثمانيةَ صواريخَ باليستيةٍ نوع ذو الفقارِ وبدر، وسعير".

من جانبه قالت وزارة الدفاع السعودية اليوم الجمعة، إن "الاعتداء الحوثي على محطة جازان، هو عمل تخريبي وجبان، ويستهدف الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات البترولية".

يأتي ذلك، عقب تأكيد مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أمس الخميس نشوب حريق في خزان محطة لتوزيع المشتقات البترولية في جازان، إثر استهدافه بقذيفة أطلقها الحوثيون على المملكة.