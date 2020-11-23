الحوثيون يعلنون استهدات منشأة لـ"أرامكو" في جدة

شفق نيوز/ أعلنت جماعة "أنصار الله"- الحوثيون- اليمنية يوم الاثنين، أنها أطلقت صاروخا مجنحا على محطة توزيع لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر""تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2 والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد".

وأضاف المتحدث أن الإصابة كانت "دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف"، مشيرا إلى أن "هذه العملية النوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان وفي سياق ما وعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي".

وحذر سريع المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية من أن عمليات قوات الحوثيين "مستمرة"، وناشدهم "الابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف".

ولم يصدر تأكيد بعد من السعودية لهذا الإعلان.

وكان الحوثيون قد أعلنوا في يناير الماضي عن شنهم هجوما واسعا على مواقع في "عمق السعودية" طال منشآت لـ"أرامكو" ومطارين وقاعدة عسكرية، وذلك بعد هجوم في سبتمبر عام 2019 استهدف منشأتين نفطيتين لـ"أرامكو" شرقي المملكة.