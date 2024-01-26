الحوثيون يعلنون احتراق سفينة نفطية بريطانية بعد استهدافها بالصواريخ

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، يوم الجمعة، احتراق سفينة نفطية بريطانية بعد استهدافها بالصواريخ في خليج عدن.

وذكرت الجماعة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ نفطيةٍ بريطانيةٍ ( مارلين لواندا MARLIN LUANDA ) في خليجِ عدن، بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً ما أدَّى إلى احتراقِها".

ولفتت الى ان "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ السفنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ وإدخالِ الغذاءِ والدواءِ إلى الشعبِ الفلسطينيِّ المحاصرِ في قطاعِ غزة".