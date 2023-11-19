الحوثيون يعلنون احتجاز سفينة اسرائيلية في البحر الاحمر ونتنياهو يعده حادثا خطيرا

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام يمنية، يوم الأحد، بأن قواتها احتجزت سفينة نقل اسرائيلية كانت تبحر في البحر الأحمر، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اختطاف السفينة "عملاً إرهابياً إيرانياً".

وذكرت تقارير أن سفينة تحمل اسم "غالاكسي ليدر" تعرضت للخطف من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، واحتجزت 52 شخصا كانوا على متن السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر".

إلى ذلك، اعتبر المتحدث باسم قوات "أنصار الله" أن الإجراء يأتي "نظراً لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة"، على حد تعبيره.

بدوره، نقل موقع "واللا" عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن الحوثيين احتجزوا سفينة بملكية إسرائيلية جزئية، وأضاف أنه حسب التقديرات الإسرائيلية لا يوجد مواطنين إسرائيليين على متن السفينة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أخرى أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون مملوكة لشركة Ray Shipping التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، لكنها مستأجرة لشركة يابانية، وأنه ولا يوجد إسرائيليون على متنها، وجميع أفراد الطاقم يابانيون.

من جانبه اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر حادثا خطيرا على المستوى العالمي.

وأضاف أن "السفينة ليست اسرائيلية بل سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي".

في غضون ذلك، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اختطاف السفينة "عملاً إرهابياً إيرانياً"، مدينا في الوقت نفسه ما وصفه بـ"الهجوم الإيراني على سفينة دولية".

ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن تنياهو قوله: "رصد فعل إرهابي إيراني جديد يعتبر تصعيدا كبيرا ضد مواطني العالم الحر".