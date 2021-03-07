الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على عدة مواقع في السعودية بينها شركة أرامكو

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-07T19:04:57+0000

شفق نيوز/ أعلنت حركة "أنصار الله" (الحوثية) في اليمن، عن تنفيذ عملية هجومية على السعودية بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ بالستية. وقال المتحدث باسم الحركة العميد يحيى سريع في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "بعون الله تمكنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية واسعة بـ14 عشرة طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية". وأضاف أنه "من بين الطائرات المسيرة والصواريخ في العملية الهجومية الواسعة 10 طائرات مسيرة من نوع صماد 3 وصاروخ ذوالفقار". وأشار إلى أن العملية التي أطلق عليها إسم "عملية توازن الردع السادسة"، استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام. وتابع: "تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان بـ4 طائرات مسيرة من نوع قاصف 2k و7 صواريخ من نوع بدر محققة إصابة دقيقة". وقال سريع: "عملية توازن الردع السادسة تأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل". وأردف: "نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا".

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