الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على السعودية

شفق نيوز/ شنت جماعة الحوثي، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، أربع هجمات على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة على مرافق للطاقة وتحلية المياه في المملكة، ما أسفر عن أضرار مادية بسيارات ومنازل مدنية دون أن تخلف خسائر في الأرواح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هجوما معاديا استهدف محطة لتحلية المياه بمدينة الشقيق ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في جازان بجنوب البلاد ومحطة الغاز بخميس مشيط ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، ومحطة للغاز الطبيعي المسال تابعة لأرامكو أيضا في ينبع.

ووقعت الهجمات قبل ساعات من إعلان الشركة العملاقة أرباحها عام 2021، وفي وقت تمر أسواق النفط العالمية بحالة من التخبط على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا، واحتمال تأثر إمدادات الطاقة بسبب الحرب الدائرة منذ نحو شهر.

ونقلت قناة الإخبارية الرسمية، في وقت لاحق، عن التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، قوله إنه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية.

وقال التحالف الذي يقاتل في اليمن منذ عام 2015 إن تصعيد الحوثيين الأخير باستهداف منشآت مدنية واقتصادية هو بمثابة رد على الدعوة الخليجية للحوار.

كان مسؤولان خليجيان قد قالا لرويترز، الثلاثاء الماضي، إن مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر.

وقال الحوثيون، الأربعاء، إنهم سيرحبون بإجراء محادثات مع التحالف الذي تقوده السعودية، لكن المكان يجب أن يكون في دولة محايدة، بما في ذلك دول خليجية، وإن الأولوية هي لرفع القيود عن موانئ يمنية ومطار صنعاء.

وأوضح التحالف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن جماعة الحوثي أطلقت صواريخ كروز إيرانية الصنع على محطة تحلية المياه ومركز توزيع جازان التابع لأرامكو.

وأضاف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا وتسع طائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إن هذه الهجمات الهمجية تصعيد خطير. وأضاف أن ذلك يمثل رفضا من الحوثيين للمشاورات اليمنية المقرر إجراؤها في الرياض في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكر بيان التحالف الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية إن هذه الهجمات المعادية والحطام الناتج عن عمليات الاعتراض تسببت في بعض الأضرار المادية بالمنشآت والسيارات والمنازل وإنه لم تقع خسائر في الأرواح حتى الآن.

ولم يحدد البيان المنشآت التي تعرضت لأضرار.

ونشرت وسائل إعلام حكومية صورا ومقاطع مصورة للدمار الذي خلفته الهجمات، وما بدا أنه حطام من المقذوفات وسيارات ومباني متضررة ورجال إطفاء يخمدون النيران.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين قال إن الجماعة ستعلن خلال ساعات عن عملية عسكرية واسعة على السعودية.