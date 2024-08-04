الحوثيون يسقطون ثامن مسيرة أمريكية تكلفتها 30 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، عبر مصدرين لوكالة رويترز، اليوم الأحد، عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم.كيو-9 فوق محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت مصادر أخرى، بما في ذلك نشطاء على منصة إكس، خبر إسقاط الطائرة دون تأكيد رسمي من الحوثيين أو الجانب الأميركي.

وبهذا الحادث، يرتفع عدد الطائرات المسيرة من طراز "إم.كيو-9" التي تم الإعلان عن إسقاطها في اليمن إلى 8، حيث سجلت حالة إسقاط ثانية في محافظة صعدة.

وكان الحوثيون قد أعلنوا عن إسقاط طائرتين مسيرتين من الطراز نفسه في وقت سابق، الأولى في آيار الماضي فوق محافظة مأرب، والثانية فوق محافظة البيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة المسيرة إم.كيو-9، التي تقدر تكلفتها بحوالي 30 مليون دولار، قادرة على التحليق على ارتفاع 50 ألف قدم، وتستمر في الطيران حتى 24 ساعة قبل الحاجة إلى الهبوط.

ويعد هذا الهجوم هو الأول الذي تعلن الجماعة الحوثية مسؤوليتها عنه منذ الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على ميناء الحديدة، التي كانت انتقامية ضد الجماعة.