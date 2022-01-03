الحوثيون يستولون على سفينة إماراتية تحمل "معدات عسكرية"

شفق نيوز/ أعلنت جماعة انصار الله (الحوثية)، يوم الاثنين، الاستيلاء على سفينة إماراتية على متنها "معدات عسكرية".

وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع في تغريدة إن "القوات المسحلة اليمنية تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني وسنوضح التفاصيل الكاملة في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة".

الى ذلك، اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الاثنين جماعة الحوثي التي تسيطر على معظم شمال اليمن بخطف سفينة شحن ترفع علم الإمارات قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان إن سفينة الشحن "روابي" التي تحمل علم الإمارات تعرضت للقرصنة والاختطاف عند الساعة 23:57 من مساء الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة .

وأوضح أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى الى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة .

ولفت إلى أن الحمولة كانت تشمل عربات إسعاف، ومعدات طبية، وأجهزة اتصالات، وخيام، بالإضافة إلى مطبخ ميداني ومغسلة ميدان، فضلا عن ملحقات مساندة فنية وأمنية.