الحوثيون يستهدفون مواقع عسكرية اسرائيلية ويخاطبون إيران: مستعدون لأي عمليات مشتركة

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، يوم الأربعاء، استهداف مواقع عسكرية اسرائيلية بصواريخ مجنحة.

وأكدت الجماعة استعدادها للمشاركة في اي عمليات مشتركة ضد إسرائيل، وذلك بعد إشادتها بعملية "الوعد الصادق 2" التي نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل.

وقالت الجماعة في بيان، "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفتْ مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس 5".

وأكدت الجماعة أن "الصواريخ تمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية".

وبارك الحوثيون، عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي وأكدوا استعدادهم للمشاركة في أية عمليات عسكرية مشتركة ضد إسرائيل انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد.

وأشاروا الى أن "استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار، وأنهم لن يترددوا في توسيع عملياتهم العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".