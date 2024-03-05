الحوثيون يستهدفون مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت الجماعة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وذلك من خلال قواتنا البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير".

وبينت أنه "تم تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة"، مؤكدة أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها ضد الأهداف المعادية كافة".

وشددت على أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".