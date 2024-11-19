الحوثيون يستهدفون سفينة في البحر الأحمر بهجوم صاروخي

شفق نيوز/ أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، يوم الثلاثاء، عن شن هجوم صاروخي على إحدى السفن في البحر الأحمر.

وقال يحيى إن هجوماً صاروخياً استهدف "السفينة (أناضولو إس) في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة "رويترز".

ويأتي هذا الإعلان بعد إبلاغ سفينة مارة من البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن عن سقوط صواريخ في البحر بالقرب من موقعها يومي الأحد والاثنين 17 و18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وهاجمت جماعة الحوثيين العديد من السفن المارة في البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مسار سفنها ورفع سعر الشحن الجوي بمعدلات كبيرة.