الحوثيون يستهدفون سفينة تجارية أمريكية ويؤكدون إصابتها بشكل مباشر

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، يوم الأربعاء، استهداف سفينة تجارية أمريكية، مؤكدين إصابتها بشكل مباشر.

وذكر بيان للجماعة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةً تجاريةً أمريكيةً" كول" كانتْ متجهةً إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعدةِ صواريخَ بحريةٍ مناسبة أصابتها بشكلٍ مباشر".

واضاف ان "هذه العمليةَ تأتي بعدَ ساعاتٍ فقطْ من استهدافِ القواتِ البحريةِ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ للمدمرةِ الأمريكيةِ (يو إس إس غريفلي) بعدةِ صواريخَ بحريةٍ في البحرِ الأحمر، وكانتِ الإصابةُ مباشرةً ودقيقةً".