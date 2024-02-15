الحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية في خليج عدن ويتوعدون بالمزيد

شفق نيوز/ أعلنت القوات المسلحة اليمنية (الحوثيون)، مساء اليوم الخميس، عن استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن، فيما توعدوا بتنفيذ المزيد من العمليات.

وقالت القوات في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية (LYCAVITOS) أثناء إبحارها في خليج عدن، وكانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر".

وأكدت أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضافت أن "القوات المسلحة اليمنية وضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات رداً على العدوان الأمريكي البريطاني وتأكيداً على الموقف العملي المساند للشعب الفلسطيني".