الحوثيون يستهدفون سفينة امريكية ويطلقون صواريخ "مجنحة" على اسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت جماعة انصار الله (الحوثيون)، يوم الثلاثاء، استهداف سفينة امريكية في البحر الأحمر وإطلاق صواريخ "مجنحة" على إسرائيل.

وذكر بيان للمتحدث العسكري باسم الجماعة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "القوات البحرية نفذت عملية استهدافٍ لسفينةِ ( Mado ) الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ".

وأضاف، "كذلك أطلقتِ القواتُ الصاروخيةُ عدداً من الصواريخِ المجنحةِ على أهدافٍ إسرائيليةٍ في مِنطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وقدْ أصابتْ أهدافَها بنجاحٍ".