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الحوثيون يستهدفون العمق السعودي بـ"مسيّرتين" والتحالف العربي يتحدث عن اعتراضهما

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-29T06:33:17+0000
الحوثيون يستهدفون العمق السعودي بـ"مسيّرتين" والتحالف العربي يتحدث عن اعتراضهما

شفق نيوز / أكد الحوثيون (جماعة أنصار الله اليمنية)، يوم السبت، تنفيذ هجوم جوي على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، فيما أعلن التحالف العربي بقيادة الرياض، التصدي للهجوم.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان إن "سلاح الجو المُسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين (قاصف 2 كي) وكانت الإصابة دقيقة".

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الدفاعات الجوية  اعترضت ودمرت طائرتين مُسيرتين مفخختين أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط والمنطقة الجنوبية في المملكة.

وتقود السعودية، منذ (26 آذار 2015)، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر 2014.

في المقابل، ينفذ الحوثيون هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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