الحوثيون يستعرضون سلاح "فرط صوتي" والأمريكيون يدمرون مسيرات وصاروخ في اليمن

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، عن تدمير 4 مسيرات وصاروخ أرض جو في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته على "منصة إكس": "في 13 مارس / آذار بين الساعة الثانية صباحا و 4:50 مساء (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن. ولم يصيب الصاروخ أي سفن ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار".

وأضافت: "ثم نجحت القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك مع أربعة أنظمة جوية بدون طيار وصاروخ أرض-جو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ودمرتها".

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد الأسلحة كونها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

وختم البيان: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

في المقابل، ذكر مصدر عسكري مقرب من جماعة الحوثي في اليمن، لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن الجماعة نفذت تجربة لصاروخ فرط صوتي.

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية التابعة للحوثيين المدعومة من إيران أجرت التجربة لصاروخ يعمل بوقود صلب، ويبلغ سرعته حوالي 8 ماخ (نحو 10 آلاف كلم في الساعة).

وأضاف المصدر أن هناك خططًا لإطلاق الإنتاج للاستخدام في الهجمات على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، بالإضافة إلى استهداف مواقع في إسرائيل.

وبالإضافة لسرعتها الكبيرة، فإن قدرة الصواريخ الفرط صوتية على المناورة وتغيير المسار يجعل من الصعوبة بمكان اعتراضها وإسقاطها بالطرق المستخدمة حاليا.

وأشار المصدر إلى أن قوات الحوثيين قامت بتطوير صواريخها وطائراتها المسيرة لزيادة قوتها، وذلك بعد سلسلة من التجارب التي استمرت لمدة 3 أشهر.

يأتي ذلك بعد إعلان زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، أن قواتهم مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية، مؤكدًا أن العالم سيشهد "مستوى من الإنجازات الاستراتيجية" تضع اليمن في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.