الحوثيون يحذرون السفن التابعة لاسرائيل من المرور في بحري العرب والاحمر وخليج عدن

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلامية يوم الخميس، أن عناصر من الحوثيين حذروا سفناً إسرائيلية وأمريكية وبريطانية من الإبحار في مياه البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وقالت رويترز، نقلا عن بيانات صادرة عن وكالة تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية جاء فيها: إن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات تابعة لاسرائيل والسفن التي ترفع علمها يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. وذكرت البيانات، التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، أن "السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أميركية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علمي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يطبق عليها الحظر أيضا". و

وقال زعيم الحوثيين، في كلمة له يوم الخميس، إن "الهجمات في البحر الأحمر مستمرة ونسعى لتصعيدها".

وأضاف "أدخلنا سلاح الغواصات في عملياتنا بالبحرين الأحمر والعرب".

وأشار الى ان الأمريكيين يستخدمون الفيتو في أي قرار يصب بمصلحة الفلسطينيين، ولخدمة إسرائيل. وأوضح أن "الولايات المتحدة شريكة في إسرائيل في عدوانها ضد الفلسطينيين".