الحوثيون يحذرون "التحالف" من أي تصعيد بشأن الإقتصاد

أكد وزير النفط والمعادن في حكومة جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أحمد دارس، أن "صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد للعدوان بالورقة الاقتصادية".

وفي تصريحات لقناة "المسيرة"، قال أحمد دارس: "صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد يقوم به تحالف العدوان بالورقة الاقتصادية".

ودعا دارس "الشركات الأجنبية التي تنوي القيام بعمليات نهب جديدة مستقبلا، إلى ضرورة العودة إلى صنعاء قبل الإقدام على أي خطوة تتعلق بالثروة السيادية".

وحذر من "عواقب غير محمودة في حال عدم أخذ تحذيرات صنعاء على محمل الجد".