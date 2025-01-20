الحوثيون يحددون "أهداف نيرانهم" للمرحلة المقبلة

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، في اليمن، أن عملياتها ستقتصر على استهداف السفن التابعة لإسرائيل فقط في ممر البحر الأحمر، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها الحوثيون إلى شركات الشحن وآخرين يوم أمس الأحد، فيما تعتزم الجماعة، بشكل منفصل، إصدار بيان عسكري، يوم الإثنين، على الأرجح بشأن القرار.

وأعلنت الجماعة: عبر "مركز تنسيق العمليات الإنسانية" التابع لها، أنها "ستوقف العقوبات" على السفن الأخرى التي استهدفتها سابقا منذ بدء هجماتهم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وكان زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، قد أكد الخميس الماضي، أن جماعته ستبقى في مواكبة مراحل تنفيذ الاتفاق على وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد.

ومنذ أكثر من عام ينفذ الحوثيون عمليات عسكرية ضد إسرائيل بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة "مساندة للفلسطينيين في غزة".