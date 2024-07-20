الحوثيون يتوعدون بالردّ على إسرائيل: أعددنا العدة لحرب طويلة

شفق نيوز/ توعدت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، يوم السبت، بالرد على القصف الاسرائيلي الذي طال مدينة الحديدة، مؤكدة أنها أعدت العدة لحرب طويلة مع إسرائيل.

وقالت الجماعة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "شنَّ العدوُّ الإسرائيليُّ عدواناً غاشماً على محافظةِ الحديدةَ حيثُ استهدفَ بعدةِ غاراتٍ محطةَ الكهرباءِ التي تُغذي مدينةَ الحديدةَ الساحليةِ بالكهرباءِ واستهدفَ كذلك ميناءَ الحديدةِ وخزاناتِ الوقودِ وجميعُها أهدافٌ مدنية".

وأكد الحوثيون، أنهم سيردُّون على هذا "العدوانِ السافرِ" ولن يترددوا في ضربِ الأهدافِ الحيويةِ "للعدوِّ الإسرائيليِّ" مع تأكيدِهم على ما وردَ في بيانِهم السابقِ بشأنِ اعتبارِ "منطقةَ يافا المحتلةَ منطقةً غيرَ آمنة".

واشاروا الى أن "عملياتهم المساندةِ لغزةَ لن تتوقف مهما كانتِ التداعياتُ ومهما كانتِ النتائجُ وأنهى أعدوا العُدةً لحربٍ طويلةٍ مع هذا العدوِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ وإيقافِ كلِّ جرائمِه المرتكبةِ بحقِّ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استهداف مواقع تابعة للحوثين في منطقة الحديدة في اليمن.وقال الجيش في بيان إن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".

وأضاف أنه "لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه".

وقد أظهرت مقاطع فيديو آثار الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للحوثيين في مدينة الحديدة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل نفذت سلسلة الضربات في اليمن باستخدام 12 طائرة من طراز إف 35.

ونقل موقع "أكيسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الهجوم على اليمن عمل إسرائيلي خالص".