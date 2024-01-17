الحوثيون يتبنون استهداف سفينة امريكية في خليج عدن والبنتاغون يقول إن محاولة ردعهم "لم تنجح"

شفق نيوز/ تبنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، يوم الأربعاء، استهداف سفينة امريكية في خليج عدن، في حين قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) إن محاولة ردع الجماعة "لم تنجح".

وذكر بيان للحوثيين، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةَ استهدافٍ لسفينة ( جينكو بيكاردي) الأمريكية في خليجِ عدن بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرة".

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنيةَ لن تترددَ في استهدافِ كافةِ مصادرِ التهديدِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ العزيزِ واستمراراً في دعمِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم".

وأشار البيان الى ان "القوات المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّ الردَّ على الاعتداءاتِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب".

وتابع ان "القوات المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ حركةِ الملاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ إلى كافةِ الوجهاتِ حولَ العالمِ عدا موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، وأنَّ عملياتِها ضدَّ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العُدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ الصامدِ في قطاعِ غزة".

من جانبه قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن "محاولة ردع الحوثيين لم تنجح حتى الآن".