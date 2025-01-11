الحوثيون يتبنون استهدافاً جديداً لحاملة طائرات أميركية

شفق نيوز/ أعلن الحوثيون في اليمن، يوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والمسيرات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان: "نفذنا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) وعددا من القطع الحربية التابعة لها".

وأضاف أن "عملية الاشتباك مع حاملة الطائرات الأميركية والقطع التابعة لها استمرت تسع ساعات، والاستهداف للحاملة هو الخامس منذ قدومها إلى البحر الأحمر".

وأردف بالقول "العملية العسكرية حققت أهدافها بنجاح وأُجبرت حاملة الطائرات على المغادرة والهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر".

ويعد هذا الهجوم الثاني الذي يعلنه الحوثيون ضد "يو إس إس هاري ترومان" خلال 24 ساعة.