الحوثيون: سنستهدف السفن التي تحمل علم اسرائيل او تعود ملكيتها لها

شفق نيوز/ أعلن الحوثيون في اليمن، يوم الأحد، أنهم سيستهدفون السفن التي تحمل علم اسرائيل او تعود ملكيتها لها.

وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان، إن "القوات المسلحة اليمنية تعلن أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، أو التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، أو التي السفن التي تعود ملكيتها لشركات اسرائيلية".

وأضاف، "كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم بالآتي سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن".