"الحمى القلاعية" تجبر النمسا على إغلاق 23 معبراً حدودياً

شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية النمساوية، يوم الخميس، إغلاق 21 معبرًا على حدودها مع المجر ومعبرين صغيرين على حدودها مع سلوفاكيا اعتبارًا من السبت المقبل (5 أبريل/نيسان الجاري)، في محاولة لمنع دخول مرض الحمى القلاعية إلى البلاد.

ودفع أول تفشٍّ للمرض شديد العدوى منذ 50 عامًا في المجر، البلاد، أمس الأربعاء، إلى نشر جنود وبدء إجراءات تطهير لاحتوائه في منطقة حدودية مع سلوفاكيا والنمسا، حسب وكالة رويترز.

وفي حين لا يشكل مرض الحمى القلاعية "تهديدا مباشرا لصحة الإنسان"، فإنه شديد العدوى للماشية من جواميس وأغنام وماعز وغيرها، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

ويتميز بظهور تقرحات بالفم وعلى الأغشية المخاطية للفم والأنف والثدي وعلى المخالب.

وتفيد المنظمة الأممية أن "المرض يستطيع أن يسبب نسبة نفوق عالية في الحيوانات الحديثة الولادة والعهد، وتقليل الوزن كثيرا، وخفض ناتج الحليب ومعدلات الخصوبة للتكاثر".

وحذرت المنظمة من أن "الحيوانات المصابة بالمرض تبيت بالغة الضعف بحيث تعجز عن عزق التربة أو أداء مهمات الجر للحصاد. ولا يصبح بوسع المزارعين بيع الحليب الذي ينتجونه نظرا لخطر العدوى بالفيروس، مما يقوض أمنهم الغذائي".

وغالبًا ما تؤدي حالات التفشي إلى فرض قيود تجارية وإعدام بعض الماشية.

وكانت سلوفاكيا قد أعلنت حالة طوارئ يوم الثلاثاء الماضي بعد اكتشاف المرض في ثلاث مزارع.

وقالت الداخلية النمساوية في بيان لها أن البلاد ستُركز مواردها الشرطية على تلك الحدود وعلى معابرها الرئيسية، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى منع وصول المرض إلى النمسا.