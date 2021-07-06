الحكومة الإيرانية تؤكد إحراز تقدم في المباحثات مع السعودية

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، يوم الثلاثاء، ان المباحثات بين بلاده والسعودية احرزت تقدماً في بعض المجالات فيما ما تزال هناك خلافات تحتاج لبعض الوقت لحلها.

وقال ربيعي في مؤتمر صحفي، إن إيران "بدأت في ضوء إيمان راسخ منا بإعطاء الأولوية لدول الجوار، وما زلنا نعتقد أن الحوار، وخاصة بين المجتمعات داخل الأمة الإسلامية، هو الطريقة الوحيدة اللائقة لحل الخلافات بينهم".

وأضاف "في المحادثات التي جرت بين الجانبين حتى الآن، تمت مناقشة القضايا بين البلدين من موقف ودي وبحسن نية، وتم إحراز بعض التقدم، نحن نتفهم أنه في بعض الحالات، قد يكون للخلافات تعقيدات قد يستغرق حلها بعض الوقت".

وتابع "نحن نقيم هذه المحادثات بشكل إيجابي واستمرارها لتقليل الخلافات، ومستعدون دائما لمواصلة هذا الحوار بجدية بالاعتماد على النوايا الحسنة المتبادلة وتأمين مصالح وتبديد هواجس الجانبين".

وحول سير محادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي، أكد ربيعي ان المحادثات حققت "تقدما جيدا في الكثير من المواضيع، لكن لا يُنكر ان هناك خلافات بخصوص بعض القضايا، وهذا لا يعني بالضرورة ان المفاوضات تواجه طريقا مسدودا".

وشدد على أن "الأمر البديهي في هذه المفاوضات هو أن ايران لن تقبل أي اتفاق لا يحقق مصالح الشعب الايراني، كما انها تطالب بأن تقوم امريكا اولا برفع الحظر عن ايران، ويتم ثانيا اختبار صدق هذا الاجراء وبعد ذلك ستوقف ايران خطواتها التي اتخذتها ردا على خروج امريكا من الاتفاق وعدم التزام الاطراف الاوروبية بتعهداتها".