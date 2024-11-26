اسرائيل توافق على اتفاق وقف النار وبيروت تتعرض لاعنف قصف وأكبر عملية نزوح

شفق نيوز/ وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر مساء الثلاثاء، على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بالتزامن مع قصف وصف هو الأعنف على بيروت.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويعقبه الرئيس الامريكي جو بايدن احاطة للصحفيين للحديث عن الاتفاق.

وبهذه الاثناء شنّ الطيران الإسرائيلي، ضربات -وُصفت بأنها الأعنف منذ بدء الحرب- على الضاحية الجنوبية، في الوقت الذي صدّق فيه وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية، رغم الحديث عن وقف إطلاق النار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 180 هدفا في لبنان خلال هذا اليوم. وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكبر عدد من الأهداف التي حددتها شعبة الاستخبارات العسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم بشكل واسع أهدافا عسكرية لـحزب الله في بيروت وفي منطقة نهر الليطاني بجنوب لبنان.

في المقابل، نفى النائب عن حزب الله أمين شري -في حديث لوكالة رويترز- وجود أي مرافق لحزب الله في المناطق التي استهدفتها إسرائيل في بيروت اليوم.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص قُتلوا وأُصيب 37 آخرون في الغارة الإسرائيلية على منطقة النويري.

كما أعلنت الوزارة مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة بربور في بيروت.

وأشار مراسل الجزيرة إلى انهيار مبنى إثر غارة إسرائيلية استهدفت محيط مجمع خاتم الأنبياء بمنطقة النويري في بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "غارة عنيفة جدا نفذها الطيران الحربي المعادي، مستهدفا مبنى قرب جامع خاتم الأنبياء بالنويري في بيروت ودمره بالكامل"، وأشارت إلى أن المبنى كان من 4 طوابق، وكان يؤوي نازحين.