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الحكومة الأردنية تعلن نتائج التحقيق بـ"انفجار العقبة" وتنهي خدمات مسؤولين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-03T13:42:55+0000
الحكومة الأردنية تعلن نتائج التحقيق بـ"انفجار العقبة" وتنهي خدمات مسؤولين

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الأحد، نتائج التحقيق في حادثة تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "التَّحقيق أكد وجود تقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة بميناء العقبة".

وقرر رئيس الوزراء الأردني إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل موانئ العقبة ومدير عام الهيئة البحرية، كما أعلن إحالة تقرير حادثة العقبة إلى الادعاء العام.

من جانبه قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن "سبب حادث العقبة عدم ملاءمة السلك المعدني لوزن الحمولة الزائد".

وأضاف، "لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة في ميناء العقبة يوم الحادث".

ولفت الى ان "التحقيق أكد أن هناك ترهل وإهمال في شركة ميناء العقبة".

وشهد ميناء العقبة الاثنين الماضي تسرب غاز سام من حاوية سقطت من باخرة في الميناء، وكانت صور كاميرات المراقبة أظهرت سقوط صهريج فضي معلق برافعة، على سطح سفينة، ما أدى الى مقتل 13 شخصا، وإصابة 260 آخرين.

وقال نائب مدير ميناء العقبة لقناة المملكة المحلية، إن "حبلاً حديدياً" يحمل الصهريج "انكسر" أثناء تحميله.

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