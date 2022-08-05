الحكومة اللبنانية : الجزء الشمالي من اهراءات القمح بمرفأ بيروت سيسقط في "أية لحظة"

شفق نيوز / حذرت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الجمعة، من احتمال "سقوط" الجهة الشمالية من اهراءات القمح في مرفأ بيروت "في أية لحظة"، فيما بينت انها تراقب الوضع في هذا الجزء بشكل مستمر.

وقال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين، في خبر نقلته وكالة (روسيا اليوم)، إن "الجزء الجنوبي من اهراءات القمح في مرفأ بيروت مستقر، والجزء الشمالي قد يسقط بأي لحظة".

وأوضح ياسين أن "الاهراءات في مرفأ بيروت مقسمة إلى قسمين، شمالية وجنوبية، الجهة الجنوبية ثابتة حتى الساعة وخاضعة للرقابة الدائمة، بينما الجهة الشمالية هي التي تضررت أكثر جراء الإنفجار"، مبينا أن "سبب سقوط الصوامع من الجهة الشمالية للاهراءات هو الطقس والحرائق المندلعة في الحبوب".

ولفت الوزير إلى أن "الجزء المتبقي من الجهة الشمالية هو 4 صوامع، وهناك ترقب ومتابعة لخطر الانهيار وتأثيراته، والمعنيون يعملون بشكل دقيق ومستمر دائماً".

وبيّن ياسين أن "وزارة الاقتصاد أزالت السنة الماضية حوالي 6 إلى 7 آلاف طن من الحبوب من الاهراءات، وما تبقى حوالي 15 ألف طن داخل الصوامع، ولكن هناك خطر على العمال في حال حاولوا إزالة ما تبقى من الحبوب التي تخمرت"، لافتاً إلى عدم "وجود أي مواد سامة منبعثة من سقوط الاهراءات، ونحن نقوم بفحص هواء بيروت بشكل مستمر وعلى مدى أيام عدة مع متخصصين في الجيش والجامعات والوزارات المعنية".

وشدد الوزير على أنه "يجب إخلاء مرفأ بيروت قُبيل انهيار الاهراءات المتبقية وذلك لعدم التقاط أي فطريات جراء تخمر الحبوب في الصوامع، ونحن نعمل على تبليغ المعنيين أولا بأول".