الحكومة السورية المؤقتة تستعد لعقد اجتماع موسع مع جميع الأطراف

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "الوطن" السورية، يوم الجمعة، بأن الحكومة المؤقتة تعمل على عقد اجتماع موسع في دمشق لإطلاق حوار وطني شامل خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الاجتماع ستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته، كما ستتم دعوة ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية ومستقلين.

وأشارت المصادر إلى أنه ممثلين عن الفصائل العسكرية للثورة سيشاركون في الاجتماع أيضاً.

وأفادت بأن الاجتماع سيضع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحكومة السورية أكملت تحضيراتها للاجتماع وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة.