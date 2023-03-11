الحكومة البلجيكية تفرض حظراً على تطبيق "تيك توك" في هواتف موظفيها

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم السبت، بأن الحكومة البلجيكية فرضت حظراً على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" من هواتف الموظفين الحكوميين.

وذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، قرر أمس الجمعة، إنه لن يُسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن استخدام تطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة المملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم.

وقال إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها "تيك توك" المملوك لشركة بايت دانس الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.

وتضمن بيان لرئيس الوزراء أن "هذا يجعل من المنطقي منع استخدام تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا".

من جهتها، ردت "تيك توك" في بيان قائلة إنها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى "معلومات خاطئة أساسا"، مشيرة إلى أنها تخزن بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وسنغافورة وتقوم ببناء مراكز بيانات في أوروبا.

وقال متحدث باسم الشركة "لا تستطيع الحكومة الصينية إجبار الدول الأخرى ذات السيادة على مشاركة بيانات مخزنة في أراضيها".

يُذكَر أن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي حظرا الشهر الماضي استخدام "تيك توك" في هواتف الموظفين بسبب تزايد المخاوف من الشركة واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.